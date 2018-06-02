نجح رجال مباحث التموين بالقاهرة في ضبط 1.7 طن لحوم ودواجن منتهية الصلاحية بالسيدة زينب.





وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها أن المدعو "مصطفى د م م" 47 سنة، المسئول عن المفرمة والثلاجة الكائنة دائره قسم شرطة السيدة زينب، يدير الثلاجة بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.





بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل الثلاجة على 1.300 طن لحوم مفرومة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.





بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.





كذا ضبط المدعو "محمد ج س ا" 33 سنة، المسئول عن مجزر الكائن دائره قسم شرطة السيدة زينب، يدير المجزر بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية " لحوم " مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد ترحها بالأسواق وتحقيق إرباح غير مشروعة.





بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل الثلاجة على 400 كيلو دواجن، و180 كيلو كبدة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.





بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.