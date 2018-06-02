ورش فنية للأطفال بدار الأوبرا المصرية (صور)

تنظم دار الأوبرا برئاسة د.مجدي صابر، بهدف نشر الوعي بالفنون الرفيعة والارتقاء بالذوق العام، ورش فنيه خلال الاجازة الصيفية لتعليم الأطفال فنون الرسم، الخزف، الخط العربى، الموازييك، التصوير الفوتوغرافى، واعمال السلك، وذلك تحت اشراف نخبه مختارة من أساتذة الكليات الفنية وفنانين تشكيلين من صالون مصر للتصوير الضوئي.

وبدأت دار الأوبرا فى تلقى طلبات الالتحاق بالورش التى تقام ثلاثة أيام أسبوعيا فى الفترة من ٨ يوليو وحتى ٧ أغسطس وفى ختام الورش يقام معرضا بقاعه صلاح طاهر يضم الأعمال الفنية التى أبدعها الدارسين مع منحهم شهادات تقديرية.