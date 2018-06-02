موسى مصطفى: خطاب السيسي أمام البرلمان إيجابي ورسالة للتفائل (فيديو)

هنأ المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسي السابق، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحلف اليمين الدستوري، معتبرًا أنه إضافة كبيرة لمصر خلال المرحلة المقبلة، وردًا على المتربصين بمصر.



وأضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "ten"، اليوم السبت، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجلس النواب اليوم كان معبر جدًا، وأعطى رؤية مستقبلية هامة جدًا، وهو حديث إيجابي يعطي للمصريين رسالة إيجابية ورسالة تفائل، مشيدًا بحديثه عن الشباب والمرأة.



وتابع، ان انجازات الرئيس السيسي خلال الولاية الأولى ضخمة وكبيرة جدًا، وآن الأوان لجنى ثمار هذه الانجازات، وهذا يتطلب تكاتف الشعب المصري خلف الرئيس.



وشدد، على أن مصر مستهدفة من أعداء الوطن، معربًا عن رفضه الدم ورفض الشعب المصري للتصالح مع الملوثة أيديهم بالدماء.



على جانب أخر، أوضح رئيس حزب الغد، أنه يساهم حاليًا في إنشاء تكتل المعارضة الوطنية البناءة الحقيقية.

