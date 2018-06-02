الصفقات السوبر خارج حسابات مجلس "حلبية"

في الوقت الذي انتهت فيه أغلبية أندية الدوري المصري من إتمام عقد صفقاتها السوبر، يتعمد ويتراخى مجلس سمير حلبية حتي الآن في عقد من هذه الصفقات التي يستفيد منها الفريق ويسعي الي البحث عن البدائل لفرض سياسة الأمر الواقع علي الجهاز الفني للفريق بعقده صفقات دون المستوى.

واستقبلت جماهير النادي المصري حالة موقف مجلس الإدارة السياسة التي يتبعها مجلس حلبية ووصفت الجماهير تلك السياسة التي اتبعها مجلس حلبية بانها هدم لطموحاتها وطموحات الجهاز الفني للفريق الذي يسعي جاهدا لتحقيق بطولة للنادي المصري ليستكمل مشواره الافريقي بنجاح حيث ينافس المصري البورسعيدي للمرة الاولي ضمن دور المجموعات الافريقية.



