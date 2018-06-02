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ضبط 20 طن رده خشنة منتهية الصلاحية في مطحن بالسيدة زينب

السبت 02/يونيو/2018 - 04:13 م
ضبط 20 طن رده خشنة منتهية الصلاحية في مطحن بالسيدة زينب
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هبة عبد الحفيظ
 
تمكنت مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 20 طن رده خشنة منتهية الصلاحية في مطحن بالسيدة زينب.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها أن المدعو "محمد ا ح ع" 51 سنة، المسئول عن مطحن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، ومقيم مركز الزقازيق بالشرقية، يقوم بتجميع كميات كبيرة من الردة والمنصرفه حصصا للمخابز البلدية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى مجهولة المصدر   وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، باستهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وعثر داخل المطحن المشار إليه على 20 طن رده خشنة منتهية الصلاحية وغير صالحة لاستخدام الآدمي.

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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