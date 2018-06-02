كفيتوفا تودع بطولة رولان جاروس أمام كونتافيت

توقفت مسيرة بترا كفيتوفا الرائعة، بالملاعب الرملية بعد تعرض اللاعبة التشيكية لخسارة محبطة 7-6 و7-6 أمام الإستونية انيت كونتافيت، في مباراة مؤجلة بالدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم السبت.

وأخفقت كفيتوفا، وهي واحدة ضمن سبع لاعبات في اليوم السابع بمنافسات رولان جاروس، سبق لهن الفوز بألقاب في البطولات الأربع الكبرى، بعد مواجهة شرسة في الملعب رقم 1 لتخسر بعد 13 فوزًا.

وبدأت المصنفة الثامنة بأداء واثق أمام اللاعبة الإستونية التي تفوقت عليها كفيتوفا في طريقها لحصد لقب مدريد الشهر الماضي، لكنها أهدرت تقدمها 3-1 لتتراجع 5-3.

وقاومت كفيتوفا في الشوط الفاصل لكن كونتافيت ظهرت بشكل رائع وحسمت المجموعة لصالحها.

وانتفضت كونتافيت بعد التأخر 2-4 في المجموعة الثانية لكنها أضاعت فرصتين للحسم لتتعادل كفيتوفا 5-5.

ورغم ارتكاب المصنفة 25 لخطأ مزدوج في أول نقطة للحسم، تمكنت من الظفر بالنقطة التالية وحققت فوزها الأول بمسيرتها أمام بطلة ويمبلدون مرتين.