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توفير 4 شقق لتسكين الأسر المتضررة من انهيار 3 منازل بالمنيا

السبت 02/يونيو/2018 - 04:11 م
توفير 4 شقق لتسكين الأسر المتضررة من انهيار 3 منازل بالمنيا
انهيار منازل - ارشيفية
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احمد الخميسى
 
أعلن مجدي نصر رئيس مدينة مغاغة، أن الوحدة المحلية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة، لتسكين الأسر التي كانت تقيم في 3 منازل إنهارت اليوم، من خلال توفير 4 شقق، وتم عمل كردون أمني، وجار إزالة آثار الانهيار.

وانهار، ظهر السبت منزل مكون من 3 طوابق في منطقة عزبة الكيلو، بمدينة مغاغة بمحافظة المنيا، على منزلين يقعان أمامه، دون وقوع أي مصابين.

وتوفر مديرية التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر، كافة مواد الإغاثة للأسر إلى جانب توفير المواد الغذائية.
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