محافظ الجيزة يعلن تشكيل غرفة عمليات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

أكد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، وقال إنه تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة لتأمين نقل أوراق الأسئلة والأجوبة من مراكز التوزيع إلى اللجان والعكس .





كما تم تشكيل غرفة عمليات على تواصل دائم مع الغرفة المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم .





وأضاف الدالي أنه تم مراجعة توافر كافة وسائل الراحة للطلاب أثناء عقد الامتحانات، لافتاً أن الجيزة تضم 168 لجنه بها 70 ألف و155 طالب وطالبة وتم إصدار تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل بحظر تواجد أي باعة جائلين أو إشغالات بمحيط اللجان وتكثيف أعمال النظافة.





وقالت إلهام إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم مراجعة أماكن الاستراحة للملاحظين والمراقبين ونهو أعمال الصيانة البسيطة للأثاثات داخل المدارس التى تجرى بها الامتحانات ومراجعة دورات المياه والتشديد على توافر الرعاية الصحية.



