اعتماد ٣ مليون جنيه لرصف شارع نعمان الأعصر في المحلة الكبرى



يأتى ذلك فى إطار اهتمام محافظ الغربية بإعادة رصف وتمهيد الشوارع المتهالكة لتوفير السيولة المرورية والمظهر الجمالى للمدينة.

حيث وجه محافظ الغربية بسرعة صرف مليون جنيه كبداية للعمل فى الرصف على أن يتم الانتهاء منه فى أقرب وقت، مؤكدًا على متباعته الدورية لكافة المشروعات الجارى العمل بها فى نطاق المحافظة للتأكد من الانتهاء منها فى مواعيدها المحدده. يأتى ذلك فى إطار اهتمام محافظ الغربية بإعادة رصف وتمهيد الشوارع المتهالكة لتوفير السيولة المرورية والمظهر الجمالى للمدينة.

وافق اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، على اعتماد مبلغ 3 مليون جنيه كدفعة أولى لرصف شارع نعمان الأعصر من ميدان الششتاوى اتجاه ميدان الشون بالمحلة الكبرى على أن تتولى مديرية الطرق رصف الشارع.