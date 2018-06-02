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اعتماد ٣ مليون جنيه لرصف شارع نعمان الأعصر في المحلة الكبرى

السبت 02/يونيو/2018 - 04:09 م
اعتماد ٣ مليون جنيه لرصف شارع نعمان الأعصر في المحلة الكبرى
محافظ الغربية
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أيمن يحيي
 

وافق اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، على اعتماد مبلغ 3 مليون جنيه كدفعة أولى لرصف شارع نعمان الأعصر من ميدان الششتاوى اتجاه ميدان الشون بالمحلة الكبرى على أن تتولى مديرية الطرق رصف الشارع.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام محافظ الغربية بإعادة رصف وتمهيد الشوارع المتهالكة لتوفير السيولة المرورية والمظهر الجمالى للمدينة.

حيث وجه محافظ الغربية بسرعة صرف مليون جنيه كبداية للعمل فى الرصف على أن يتم الانتهاء منه فى أقرب وقت، مؤكدًا على متباعته الدورية لكافة المشروعات الجارى العمل بها فى نطاق المحافظة للتأكد من الانتهاء منها فى مواعيدها المحدده.
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