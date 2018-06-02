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ضبط تشكيل عصابي تخصص سرقات بدمياط

السبت 02/يونيو/2018 - 04:09 م
ضبط تشكيل عصابي تخصص سرقات بدمياط
ضبط - ارشيفية
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هند الشيال
 
تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد خالد حسونه رئيس مباحث السرو بدمياط، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق والعقارات، حيث تم القبض على المتهمين وهم عمار. ر، وعمار. م، واحمد. ر، من مدينة السرو وتبين تورطهم في وقائه سرقة كان أخرها السطو على شقة وسرقه مبلغ مالي و9 مشغولات ذهبية.

تم إحراز المسروقات وإعادتها لذويها واحتجاز المتهمين وتحرر عن الواقعة، المحضر رقم 380 لسنه 2018 جنح السرو وتم عرضهم علي النيابه العامه للتحقيق معهم.
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