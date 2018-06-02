بدء التسجيل بـ"الدراسات الفنية" للقوات الجوية في الظهران
السبت 02/يونيو/2018 - 03:54 م
الفجر السعودي
أعلنت لجنة القبول والتسجیل والتجنید المركزیة بالقوات الجویة، بدء التقدیم والتسجیل، بمعھد الدراسات الفنیة للقوات الجویة بالظھران، لحملة الثانویة العامة، موضحة أنة یمكن التسجیل والاطلاع على الشروط وتعبئة طلب الالتحاق على موقع القوات الجویة.
وبیَّنت اللجنة أن شروط القبول بمعھد الدراسات الفنیة للقوات الجویة بالظھران تشمل: أن یكون المتقدم حاصلاً على شھادة الثانویة العامة، وأن یكون حسن السیرة والسلوك، وغیر محكوم علیھ بحد شرعي أو جریمة مخلة بالأمن أو الشرف أو الأمانة، وألا یكون مطرودا من إحدى الكلیات أو المعاھد العسكریة لأي سبب.
كما اشترطت ألا یقل العمر عن ١٧ ً عاما، ولا یزید على ٢٤ ً عاما، لخریجي الثانویة العامة، وأن یكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ویُستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمتھ للدولة خارج المملكة، على أن یتم إرفاق ما یثبت ذلك عند تقدیم الطلب، وألا یقل طول المتقدم عن ١٦٠ سم، وأن یتناسب الوزن مع الطول، وأن یكون غیر متزوج، وأن یجتاز الفحص الطبي واختبار القبول بالمعھد والمقابلة الشخصیة واللیاقة البدنیة والمفاضلة النھائیة.
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