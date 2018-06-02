بدء التسجيل بـ"الدراسات الفنية" للقوات الجوية في الظهران





أعلنت لجنة القبول والتسجیل والتجنید المركزیة بالقوات الجویة، بدء التقدیم والتسجیل، بمعھد الدراسات الفنیة للقوات الجویة بالظھران، لحملة الثانویة العامة، موضحة أنة یمكن التسجیل والاطلاع على الشروط وتعبئة طلب الالتحاق على موقع القوات الجویة.





وبیَّنت اللجنة أن شروط القبول بمعھد الدراسات الفنیة للقوات الجویة بالظھران تشمل: أن یكون المتقدم حاصلاً على شھادة الثانویة العامة، وأن یكون حسن السیرة والسلوك، وغیر محكوم علیھ بحد شرعي أو جریمة مخلة بالأمن أو الشرف أو الأمانة، وألا یكون مطرودا من إحدى الكلیات أو المعاھد العسكریة لأي سبب.



