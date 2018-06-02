بحضور "بوجي وطمطم".. تكريم فنانى ورموز الزمن الجميل في احتفالية "رمضان زمان"

كرمت الجمعية العربية للعلوم والثقافة والتنمية بقصر الأمير طاز، فى احتفالية كبرى بعنوان "رمضان زمان" تحت شعار عظماء عاشوا من أجل مصر، مجموعة من فنانى رموز الاعمال الفنية وذلك بإعطائهم درع الجمعية منهم الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز فى مسلسل "بوابة الحلوانى" والفنانة عايدة رياض فى مسلسل" المال والبنون" والفنانة مها أبوعوف فى فوازير "عمو فؤاد" والفنانة منال سلامة فى مسلسل"لن أعيش فى جلباب أبى" واسم الشيخ محمد رفعت وتسلمته ابنته هناء واسم الشيخ النقشبندى وتسلمه حفيده سيد وعائلة الفنان المبدع الراحل محمود رحيمى فى مسلسل" بوجى وطمطم" وتسلمته زوجته شوقية خفاجة.

كما تم تكريم اسم الراحل سيد مكاوى فى اغنية "المسحراتى" وتسلمته نجلته أميرة واسم الراحل الفنان محمد شوقى فى فوازير" ألف ليلة وليلة"وتسلمته نجلته ايمان، كما تم تكريم د. مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان سابقا وأستاذ الصحة العامة بكلية طب جامعة القاهرة، بالإضافة لتكريم الإعلامية مرفت واصف.

أقيمت الإحتفالية بالتعاون مع وزارت الثقافة - محافظة القاهرة- التضامن الاجتماعي - الاوقاف - الشباب والرياضة، بحضور د. ابراهيم راجح مستشار وزير التعليم العالى السابق ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الذى أكد على ضرورة تكريم رموز المجتمع المصرى لما لهم من أثر على الفكر والوعى المصرى ليس فى الفن فقط، بل فى جميع المجالات المختلفة مثل الثقافة والطب والبحث العلمى والإعلام .. الخ، ليكونوا قدوة للشباب المصرى المعاصر وتحفيزهم،مضيفاً إنه لايوجد أى تطور وتحضر فى أى مجتمع بدون الترابط بين علماء الماضى والحاضر، موجهاً التحية لجنودنا البواسل فى سيناء.

وأشار نبيل أحمد على رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للعلوم والثقافة والتنمية إن الإحتفالية تهدف لربط المجتمع بالاجواء الرمضانية التي كانت تحدث قديما والحفاظ علي هذا التراث والارث ، كما أكدت د.مايسة إن تكريم رموز الفن الذين اثروا الحياة الثقافية والفنية يشكلون وجدان الشعب المصرى وإرتباطة بالحضارة المصرية والموروثات الإيجابية، ولدينا حضارة وتاريخ عريق لأن شهر رمضان هو الشهر الذى تجتمع فيه الأسرة المصرية حول الأعمال الثقافية والدرامية منها أعمال ناجحة تتطور من رمضان لاّخر لترسخ الانتماء الى أرض مصر، وترابط الأسرة والإحتفال بنصر أكتوبر أصبح جزء من شهر رمضان.

وأعربت الفنانة عايدة رياض عن سعادتها بهذا التكريم الذى جعلها تشعر بأن مصر رجعت 30 سنة لزمن الفن الجميل والفلكلور الشعبى والمحبة والتأثير الإنسانى قائلة "بأن هذا التكريم يُعد لحظات جميلة تُذكرنى ببداياتى والعمل الجاد، وأن الأمان الذى نشعر به الأن يعود لتضحيات الجيش والشرطة والقضاء وحب الرئيس عبد الفتاح السيسى لوطنه وصدقه مهما واجه من صعاب.

وأضافت بأننا يجب أن نكون أيد واحدة فى محاربة الإرهاب وبناء الوطن بكل قوة وأختتمت كلماتها بأن الجيش والشعب أيد واحدة،كما حضر الاحتفال مجموعه من نجوم الفن اصحاب الاعمال الفنية لجيل الثمانيننات والتسعينات والشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين.

تضمن برنامج الاحتفالية عزف السلام الجمهورى أعقبه إلقاء كلمات والتكريمات، بالإضافة لعرض فنى لفرقة النيل للألأت الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.