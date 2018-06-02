مجزرة في الأهلي.. لجنة الكرة تقرر الاستغناء عن 7 لاعبين

قررت لجنة الكرة بالنادي الأهلي، بيع وإعارة 7 لاعبين وهم؛ باسم علي وكريم نيدفيد ومحمد شريف وأحمد حمودي وميدو جابر، أحمد ياسر ريان وباكماني، وذلك بعد أن تم اعتماد قوائم الفرق للموسم الجديد بـ 25 لاعبًا.

أكدت تقارير صحفية، إلى أن الأهلي سيتعاقد مع 3 صفقات جديدة هذا الصيف، من ضمنهم فوافي، لاعب المقاصة، بجانب رامى صبرى، مدافع إنبى، وسيتم ضم ظهير أيسر في ظل انخفاض مستوى صبري رحيل وإعارة حسين السيد، واحتمالية رحيل علي معلول.

يرغب مسؤولو المارد الأحمر في التعاقد مع محمود وحيد، ظهير أيسر نادي مصر المقاصة، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.