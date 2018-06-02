جمال بيومي: السياسة الخارجية كانت تحدي دبلوماسي خلال الولاية الأولى لـ "السيسي"

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن السياسة الخارجية المصرية في الـ20 عامًا الأخيرة من حكم مبارك أُصيبت ببلوغ سن لا يسمح بالحركة، وحادثة أديس أبابا ضد مبارك أدت لعدم تجاوبه مع أنشطة القارة الإفريقية سواء بالزيارة أو قبول دعوة زعماء إفريقيا، والملف العربي تراجع كثيرًا، وعلاقة مصر بروسيا تراجعت بشدة.



وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "on live"، اليوم السبت، أنه خلال الولاية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي، أعادت مصر فتح ملفات كانت قد أهملت، والصين أصبحت شريك واعد لمصر، وهناك تبادل زيارات رئاسية مع روسيا والصين وإفريقيا التى تركنها لفترات طويلة.



وتابع، أن إعادة الإهتمام والعلاقات مع هذه الدول كان تحدي دبلوماسي، لكن وزن مصر يساعد على هذا، طالما أن الرئيس هو السند والقارب في هذه المعركة، والرئيس السيسي يتحرك بنفسه وبأسلوب غير تقليدي للم الشمل مع من لنا مصلحة معهم، فالدول تختار تحالفاتها وفقًا لمصالحها وليس لأي اختيارات مقيدة، مشيرًا إلى أن مصر دولة عدم الإنحياز، ونجحت في تكوين علاقة طيبة مع كافة الأطراف.

