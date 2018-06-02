الإعلام والدراما الرمضانية فى أمسية بالمجلس الأعلى للثقافة.. غدًا

"الإعلام والدراما في رمضان" هو عنوان الأمسية التي ينظمها المجلس الأعلي للثقافة وذلك في التاسعة مساء غد الأحد 3 يونيو 2018، فى مقر المجلس بدار الأوبرا المصرية تحت إشراف أمانة المؤتمرات بوزارة الثقافة.

وأكدت الدكتورة حنان يوسف عميدة كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية ومقررة لجنة الإعلام بالمجلس الأعلي للثقافة ان أعضاء المجلس يواصلون اجتماعاتهم لمتابعة مدى تطبيق المعايير الأساسية على الأعمال الدرامية التي يتم عرضها على الشاشات، وأضافت ان لجنة الإعلام بالمجلس الأعلي للثقافة لها دور كبير وفعال فى خدمة الإبداع وتعمل لصالح صناعة الفن والإعلام والثقافة في مصر.

وأشارت يوسف الي أن هذه الامسية سوف يشارك فيها كل من :الكاتب الصحفى إسلام عفيفى رئيس تحرير أخبار النجوم وعضو لجنة الإعلام بالمجلس والكاتب الصحفى أشرف مفيد نائب رئيس تحرير الأهرام ورئيس الصفحة الأخيرة وعضو لجنة الإعلام بالمجلس, والدكتور أيمن الشيوى رئيس قسم التمثيل بأكاديمية الفنون، والاستاذ الدكتور خالدعبد الجليل رئيس المركز القومي للسينما ومستشار وزير الثقافة لشئون السينما , والدكتورة سوزان القلينى عضو لجنة الإعلام وعضو المجلس الأعلى للإعلام , والإعلامية خلود زهران مذيعة بقناة CBC وعضو لجنة الإعلام بالمجلس.

ويشارك ايضا فى الأمسية الدكتور محمد العدل مقرر لجنة السينما بالمجلس الاعلي للثقافة ، والمخرج محمد فاضل، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإعلامى نشأت الديهى رئيس قناة TEN وعضو لجنة الإعلام بالمجلس.