الأعلى للجامعات يوافق على بدء الدراسة بكلية الطب جامعة السويس (صور)

وافقت لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور منصور كباش أمين لجنة القطاع الطبى،على بدء الدراسة بكلية الطب بجامعة السويس العام المقبل.





جاء ذلك عقب تفقد لجنة القطاع الطبى، مبنى الجامعة ومبنى كلية الطب، وكان فى استقبالهم الدكتور سيد الشرقاوى رئيس الجامعة بمقر الجامعة بمدينة السلام بحى فيصل، لمعاينة مبنى كلية الطب،تمهيدا لبدء الدراسة بكلية الطب فى العام الدراسى الجديد.



تكونت لجنة القطاع الطبى من الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والدكتور السعيد عبدالهادي، عميد كلية الطب جامعة المنصورة،والدكتور عاطف البحرواي. عميد كلية الطب جامعة الزقازيق،بحضور الدكتور على حسين عطا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،والدكتور سعيد عبادي عميد كلية الطب بجامعة السويس،وأعضاء كلية الطب وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.



وقامت اللجنة بالاطلاع ومناقشة الملف المقدم لكلية الطب جامعة السويس مع رئيس الجامعة وعميد الكلية، والذى شمل الملف الامكانيات المادية والبشرية وكذلك الإطلاع علي صور بروتوكولات التعاون مع المستشفى العسكرى وكلية الطب جامعة قناة السويس،والتي تخدم تدريب طلاب هذه الكلية.



كما قامت اللجنة بزيارة مبني الكلية لمشاهدة الأماكن المخصصة لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرات والاماكن الإدارية والمعامل )، ومعامل المهارات الاكلينيكية وقاعات التدريس والفصول الدراسية،والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الطلاب للعام الجامعي 20182019،كما زارت اللجنة مبنى كلية الطب بالمجمع الطبي ومبنى المستشفى الجامعى الجارى تجهيزه، والذى ينتهي العمل به (المستشفى) خلال عامين.



وفي النهاية أوصت اللجنة، بالموافقة علي بدء الدراسة بكلية الطب بجامعة السويس واستقبال طلاب الفرقة الأولى في العام الدراسي 2018-2019، مؤكدة اللجنة أنها ستقوم بتقديم تقرير الى الدكتور حسين خالد رئيس لجنة قطاع التعليم الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، لوضع تقرير النهائي أمام المجلس الاعلى للجامعات فى أول اجتماع لها.