ننشر صورة قتيل مشاجرة كرداسة

حصلت الفجر على صورة الشاب الذي لقى مصرعه أثناء تواجده في مشاجرة بكرداسة.



وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل مقتل شاب في مشاجرة بدائرة مركز كرداسة، وتبين وفاته بجرح طعني إثر إصابته بسلاح أبيض أثناء تواجده وقت وقوع المشاجرة.



كان اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، قد تلقى إخطارا من المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز كرداسة ووجود متوفي، وبإنتقال قوة أمنية وبالفحص تبين نشوب المشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، وتدخل خلالها المتوفي لفض المشاجرة، فقام أحد أطراف المشاجرة بطعنه بسلاح أبيض سكين ما أسفر عن مصرعه متأثرًا بإصابته.



وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بتشريح جثة المتوفي وإعداد تقرير بسبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



