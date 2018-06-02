‎"كاف" ينظم دورة رمضانية في القاهرة لأطفال المدارس

‎ينظم الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) دورة رمضانية خيرية في القاهرة لأطفال المدارس في إطار حملاته ونشاطاته التنموية والخيرية في إفريقيا.

‎وتأتي الدورة الرمضانية هذا العام ضمن حملة الاتحاد الإفريقي التنموية لموسم 2018-2019 تحت شعار "التعليم" وتهدف إلى رفع الوعي بأهميته للقارة السمراء عن طريق توفير تجارب رياضية واجتماعية وثقافية طويلة الأمد من خلال البطولات والأحداث التي ينظمها الاتحاد خلال هذين العامين.

‎دورة الكاف الرمضانية 2018 ستكون منافسة بين أربعة فرق من مدارس دولية في مصر للاعبين تحت 15 عاما من مختلف الجنسيات، والحدث سيكون مدعوما من نجوم أفارقة سابقين ومنظمات مجتمع مدني ووسائل الإعلام.

‎هذه الدورة تأتي للاحتفال بإفريقيا ورفع الوعي وخلق روابط بين الشعوب الإفريقية وزيادة روح المشاركة في الأعمال الخيرية والتنموية في شهر رمضان المبارك.

‎وتقام الدورة يوم الأحد الثالث من يونيو 2018 في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة وسيكون ضيف الشرف هو سفير بطولات الكاف للأندية والنجم المصري حازم إمام.