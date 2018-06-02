راغب علامة يضرب موعدًا مع الجمهور السعودي في عيد الفطر
السبت 02/يونيو/2018 - 03:53 م
الفجر الفني
يستعد السوبر ستار راغب علامة للقاء جمهوره فى المملكة العربية السعودية وذلك للمرة الأولى منذ بداياته الفنية رابع أيام عيد الفطر المبارك، فى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية فى مدينة جدة وتحديدًا بتاريخ 18 يونيو الجاري.
يذكر أن راغب علامة سيطرح فيديو كليبه الجديد "اللى باعنا" مع حلول عيد الفطر المبارك والعمل من كلمات محمد البوغة، ألحان محمود خيامى، توزيع مدحت خميس وإخراج زياد خورى.
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