مدرسة الإنشاد الديني و"مآذن وأجراس" بالأمير طاز
فى إطار البرنامج الثقافى والفنى الذى يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بمراكز الإبداع الفنى التابعة له ، يقام في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 5 يونيو ( 20 رمضان) بقصر الأمير طاز بحي الخليفة حفل لمدرسة الإنشاد الديني والتى أسسها ويشرف عليها المنشد الشيخ محمود ياسين التهامي، بالتعاون مع قطاع الصندوق.
يتضمن الحفل إنشاد لمنتخب المدرسة منها: موشح خير البرية، طالما أشكو
غرامي، من مثل أحمد، كما يتضمن البرنامج تقديم تواشيح وإبتهالات دينية من التراث، لفرقة
"البتول" للإنشاد والمدائح النبوية ، وهي مكونة من الفتيات.
معرض " مآذن وأجراس"
وبقصر الأمير طاز أيضاً يفتتح
أ.د . فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق، المهندس محمد ابو سعدة رئيس جهاز القومي
للتنسيق الحضاري، معرض "مآذن وأجراس" ، والذي يقام بالتعاون مع الجهاز القومي
للتنسيق الحضاري ، والذى يضم 120 لوحة تصوير فوتوغرافي للمصورين " جلال رفعت المسيري"
، " بولس اسحاق" ، تعبر الأعمال الفنية عن تعانق مآذن المساجد وأجراس الكنائس
في مصر، من خلال تصوير الحياة اليومية للشعب المصري.
"ايهاب يونس" بالسحيمي
وفى مركز إبداع "بيت السحيمي" - بشارع المعز ، يقدم مساء اليوم
نفسه المنشد الشيخ " ايهاب يونس" أمسية تتضمن أغنيات: " رمضان يا سيدنا
" ، "نسب شريف" ، " مالك الملك" ، " تواشيح رمضان شهر
الصيام "، وأنشودة "ربنا" للراحل الشيخ سيد النقشبندي.
حفل للأطفال بمركز طلعت حرب
كما يقيم مركز طلعت حرب الثقافي – بالسيدة نفيسة ، حفل للأطفال وذوي الإحتياجات
الخاصة، يتضمن تقديم عرض للإراجوز وخيال الظل .
العمارة بعيون "شاهين" ببيت المعمار
يقيم بيت المعمار المصري – بشارع درب اللبانة – القلعة، ندوة بعنوان
"العمارة بعيون شاهين" يقدمها المعماري " حمدي السطوحي" .
كما يستمر معرض بيع لمنتجات للحرف التراثية لمنتجات مركز الحرف التقليدية
بالفسطاط التابع لقطاع الصندوق بمنفذ بيع الصندوق بجوار قصر الأمير بشتاك - شارع المعز
حيث يعرض مجموعة من منتجات المركز تشمل (الحلي ، الخزف، الجص ، زجاج معشق، جبس، خشب،
أعمال النحاس ) .
*جميع الفعاليات تبدأ في التاسعة والنصف مساءَ.