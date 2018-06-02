مدرسة الإنشاد الديني و"مآذن وأجراس" بالأمير طاز

فى إطار البرنامج الثقافى والفنى الذى يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بمراكز الإبداع الفنى التابعة له ، يقام في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 5 يونيو ( 20 رمضان) بقصر الأمير طاز بحي الخليفة حفل لمدرسة الإنشاد الديني والتى أسسها ويشرف عليها المنشد الشيخ محمود ياسين التهامي، بالتعاون مع قطاع الصندوق.

يتضمن الحفل إنشاد لمنتخب المدرسة منها: موشح خير البرية، طالما أشكو غرامي، من مثل أحمد، كما يتضمن البرنامج تقديم تواشيح وإبتهالات دينية من التراث، لفرقة "البتول" للإنشاد والمدائح النبوية ، وهي مكونة من الفتيات.

معرض " مآذن وأجراس"

وبقصر الأمير طاز أيضاً يفتتح أ.د . فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق، المهندس محمد ابو سعدة رئيس جهاز القومي للتنسيق الحضاري، معرض "مآذن وأجراس" ، والذي يقام بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، والذى يضم 120 لوحة تصوير فوتوغرافي للمصورين " جلال رفعت المسيري" ، " بولس اسحاق" ، تعبر الأعمال الفنية عن تعانق مآذن المساجد وأجراس الكنائس في مصر، من خلال تصوير الحياة اليومية للشعب المصري.

"ايهاب يونس" بالسحيمي

وفى مركز إبداع "بيت السحيمي" - بشارع المعز ، يقدم مساء اليوم نفسه المنشد الشيخ " ايهاب يونس" أمسية تتضمن أغنيات: " رمضان يا سيدنا " ، "نسب شريف" ، " مالك الملك" ، " تواشيح رمضان شهر الصيام "، وأنشودة "ربنا" للراحل الشيخ سيد النقشبندي.

حفل للأطفال بمركز طلعت حرب

كما يقيم مركز طلعت حرب الثقافي – بالسيدة نفيسة ، حفل للأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة، يتضمن تقديم عرض للإراجوز وخيال الظل .

العمارة بعيون "شاهين" ببيت المعمار

يقيم بيت المعمار المصري – بشارع درب اللبانة – القلعة، ندوة بعنوان "العمارة بعيون شاهين" يقدمها المعماري " حمدي السطوحي" .

كما يستمر معرض بيع لمنتجات للحرف التراثية لمنتجات مركز الحرف التقليدية بالفسطاط التابع لقطاع الصندوق بمنفذ بيع الصندوق بجوار قصر الأمير بشتاك - شارع المعز حيث يعرض مجموعة من منتجات المركز تشمل (الحلي ، الخزف، الجص ، زجاج معشق، جبس، خشب، أعمال النحاس ) .

*جميع الفعاليات تبدأ في التاسعة والنصف مساءَ.