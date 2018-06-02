ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مدرسة الإنشاد الديني و"مآذن وأجراس" بالأمير طاز

السبت 02/يونيو/2018 - 03:55 م
مدرسة الإنشاد الديني ومآذن وأجراس بالأمير طاز
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

فى إطار البرنامج الثقافى والفنى الذى يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بمراكز الإبداع الفنى التابعة له ، يقام في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 5 يونيو ( 20 رمضان) بقصر الأمير طاز بحي الخليفة حفل لمدرسة الإنشاد الديني والتى أسسها ويشرف عليها المنشد الشيخ محمود ياسين التهامي، بالتعاون مع قطاع الصندوق.

 

يتضمن الحفل إنشاد لمنتخب المدرسة منها: موشح خير البرية، طالما أشكو غرامي، من مثل أحمد، كما يتضمن البرنامج تقديم تواشيح وإبتهالات دينية من التراث، لفرقة "البتول" للإنشاد والمدائح النبوية ، وهي مكونة من الفتيات.

 

معرض " مآذن وأجراس"

 وبقصر الأمير طاز أيضاً يفتتح أ.د . فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق، المهندس محمد ابو سعدة رئيس جهاز القومي للتنسيق الحضاري، معرض "مآذن وأجراس" ، والذي يقام بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، والذى يضم 120 لوحة تصوير فوتوغرافي للمصورين " جلال رفعت المسيري" ، " بولس اسحاق" ، تعبر الأعمال الفنية عن تعانق مآذن المساجد وأجراس الكنائس في مصر، من خلال تصوير الحياة اليومية للشعب المصري.

 

"ايهاب يونس" بالسحيمي

وفى مركز إبداع "بيت السحيمي" - بشارع المعز ، يقدم مساء اليوم نفسه المنشد الشيخ " ايهاب يونس" أمسية تتضمن أغنيات: " رمضان يا سيدنا " ، "نسب شريف" ، " مالك الملك" ، " تواشيح رمضان شهر الصيام "، وأنشودة "ربنا" للراحل الشيخ سيد النقشبندي.

 

 

 

 

 

حفل للأطفال بمركز طلعت حرب

كما يقيم مركز طلعت حرب الثقافي – بالسيدة نفيسة ، حفل للأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة، يتضمن تقديم عرض للإراجوز وخيال الظل .

 

العمارة بعيون "شاهين" ببيت المعمار

يقيم بيت المعمار المصري – بشارع درب اللبانة – القلعة، ندوة بعنوان "العمارة بعيون شاهين" يقدمها المعماري " حمدي السطوحي" .

 

كما يستمر معرض بيع لمنتجات للحرف التراثية لمنتجات مركز الحرف التقليدية بالفسطاط التابع لقطاع الصندوق بمنفذ بيع الصندوق بجوار قصر الأمير بشتاك - شارع المعز حيث يعرض مجموعة من منتجات المركز تشمل (الحلي ، الخزف، الجص ، زجاج معشق، جبس، خشب، أعمال النحاس ) .

 

*جميع الفعاليات تبدأ في التاسعة والنصف مساءَ.

 

 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
النمسا - أساسي
-
x
18:00
-
ألمانيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
18:15
-
نيجيريا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:45
-
الدانمارك - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
البرتغال - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/2/2018 4:40:17 PM