إطلالة رمضانية مميزة لـ نشوى مصطفى بـ"الثوب الاماراتى" (صور)

تألقت الفنانة نشوى مصطفى، بـ"الثوب الاماراتى" من توقيع المصممة العالمية الاماراتية منى المنصورى، وذلك خلال ظهورها في برنامجها "جمعتنا الليلة مع نشوى" على قناة الظفرة الاماراتية.

وقالت منى المنصورى، إنها سعيدة للغاية بالتعاون مع الفنانة المصرية صاحبة الحضور الطاغى والقفشات المصرية خفيفة الظل من خلال ظهورها بملابس من توقيعها فى برنامجها المتميز مؤكدة أنها ظهرت بأكثر من تصميم للثوب الاماراتى الذى تميز بالألوان الزاهية والتطريز الهاند ميد الراقى الذى يضفى على التصميم نوعا خاصا من التألق سواء كانت التطريزات إسلامية أو التصميم الراقي المطرز بالخوار والشورافسكى ومدمج فيه أصالة القفطان المغربي مع التراث الاماراتى فى التطريزات.

يذكر أن برنامج «جمعتنا الليله مع نشوى» يضم 4 مذيعين إماراتيين والبرنامج عبارة عن توك شو اجتماعى فني ترفيهي يبث على الهواء مباشرة ويتم خلاله استضافة كوكبة من ألمع نجوم العالم العربي طيلة أيام شهر رمضان الكريم ويستمر خلال أيام العيد الفطر في رحلة من الدردشة والفرح والفن والموسيقى والطبخ.