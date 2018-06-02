خاشانوف يعبر لدور الستة عشر برولان جاروس

تغلب الروسي كارين خاشانوف، صاحب الضربات القوية على لوكا بوي، الأعلى تصنيفا في بلده فرنسا 6-3 و7-5 و6-3، بعد استئناف مباراتهما في الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم السبت، والتي توقفت بسبب الأمطار.

وفرض خاشانوف، الذي تأهل لدور 16 في رولان جاروس للعام الثاني على التوالي، سيطرته على بوي المصنف 15 بالبطولة، ليضرب موعدا مع الألماني الصاعد ألكسندر زفيريف.

وتوقف اللقاء أمس الجمعة عندما كان خاشانوف المصنف 38 عالميا، متقدما بمجموعتين وبدا اللاعب الروسي في حالة تركيز عند استئناف اللعب في ملعب فيليب شاترييه اليوم.

وقال خاشانوف الذي تغلب على بوي في نهائي بطولة مارسيليا المفتوحة هذا العام: "من الصعب استئناف مباراة بعد توقفها، فكرت في المباراة طيلة الليل، كان الوضع صعبا جدا علينا".

وهدد اللاعب الفرنسي بالانتفاضة في المجموعة الثانية عندما كسر الإرسال بينما كانت النتيجة 4-2 لكن خاشانوف تحلى بالثبات وكسر الإرسال وفاز في 11 من 17 شوطا.