معهد القوات الجوية بالظهران يفتح باب التسجيل إلكترونياً





أعلنت لجنة القبول والتسجيل والتجنيد المركزية بالقوات الجوية الملكية السعودية، عن بدء التقديم والتسجيل بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران لحملة الثانوية العامة.





وأوضحت اللجنة أنه يمكن التسجيل والاطلاع على الشروط وتعبئة طلب الالتحاق على موقع القوات الجوية على الرابط :www.rsaf.gov.sahttp://www.rsaf.gov.sa





كما بينت اللجنة أن شروط القبول بمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالأمن أو الشرف أو الأمانة، وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب .





كما اشترطت ألا يقل عمره عن 17 عاماً ولا يزيد على 24 عاماً لخريجي الثانوية العامة، وأن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، على أن يتم إرفاق ما يثبت ذلك عند تقديم الطلب، وألا يقل طول المتقدم عن 160 سم، وان يتناسب الوزن مع الطول وأن يكون غير متزوج ، وأن يجتاز الفحص الطبي واختبار القبول بالمعهد والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية والمفاضلة النهائية.





يذكر أن معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران يضاهي المعاهد العالمية ويهدف المعهد إلى تخريج فنيين فى صيانة وتشغيل طائرات القوات الجوية وتلبية حاجة القوات الجوية من مختلف التخصصات الفنية. ويتميز المعهد بعدة مميزات منها تدريس اللغة الإنجليزية والتخصصات الفنية المواكبة للعصر، وكذلك يتيح المعهد لطلبته برنامج الابتعاث الخارجي للولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا لدراسة اللغة الإنجليزية والتخصص الفني والاستفادة من التقنيات الحديثة وآخر ما توصلت له العلوم الفنية والتكنولوجيا .





ويحصل الطالب بعد التخرج على رتبته وكيل رقيب فني ويعين في إحدى القواعد الجوية المنتشرة في أنحاء مملكتنا الحبيبة، ليعمل مع زملاء فنيين سبقوه بالتخرج على طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والأقسام الفنية المساندة الأخرى في القواعد الجوية.



