مقتل 5 مقاتلين موالين للنظام السوري في مواجهات مع داعش

قتل 5 مقاتلين موالين للنظام السوري، يحملون جنسيات سورية وأجنبية، خلال الساعات الـ24 الأخيرة في مواجهات مع تنظيم داعش، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت.

ودارت الاشتباكات العنيفة بين القوات الموالية للنظام السوري ومقاتلي داعش في بادية مدينة الميادين، الواقعة في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، وأسفرت أيضاً عن سقوط 3 قتلى بصفوف تنظيم داعش.

وكان المرصد السوري قد أعلن أمس عن مقتل 9 جنود من قوات النظام و8 جهاديين في هجوم شنه داعش على منطقة محطة "تي-تو" قرب البوكمال، الواقعة في محافظة دير الزور بالقرب من الحدود مع العراق.

وخسر داعش القطاع الأكبر من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق، حيث أعلن "خلافة" عام 2014.