ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مقتل 5 مقاتلين موالين للنظام السوري في مواجهات مع داعش

السبت 02/يونيو/2018 - 02:35 م
مقتل 5 مقاتلين موالين للنظام السوري في مواجهات مع داعش
قوات النظام السوري - أرشيفية
طباعة
وكالات
 

قتل 5 مقاتلين موالين للنظام السوري، يحملون جنسيات سورية وأجنبية، خلال الساعات الـ24 الأخيرة في مواجهات مع تنظيم داعش، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت.

 

ودارت الاشتباكات العنيفة بين القوات الموالية للنظام السوري ومقاتلي داعش في بادية مدينة الميادين، الواقعة في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، وأسفرت أيضاً عن سقوط 3 قتلى بصفوف تنظيم داعش.

 

وكان المرصد السوري قد أعلن أمس عن مقتل 9 جنود من قوات النظام و8 جهاديين في هجوم شنه داعش على منطقة محطة "تي-تو" قرب البوكمال، الواقعة في محافظة دير الزور بالقرب من الحدود مع العراق.

 

وخسر داعش القطاع الأكبر من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق، حيث أعلن "خلافة" عام 2014.

المزيد عن: مواجهات مع داعش قوات النظام السوري سوريا جنسيات سورية وأجنبية 5 مقاتلين موالين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
النمسا - أساسي
-
x
18:00
-
ألمانيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
18:15
-
نيجيريا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:45
-
الدانمارك - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
البرتغال - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/2/2018 3:00:12 PM