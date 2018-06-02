توريد 250 ألف بيضة تفقيس يوقف تضخم أسعار الدواجن‎

أكّد مدير عام المجمع المهني للدواجن شاهر الشتيوي، على أنّ أزمة إرتفاع أسعار الدواجن إنتهت بعد وصول أول دفعة موردة من بيض التفقيس.





كما أوضح الشتيوي في حوار لجريدة "الأنوار"، بأنّ هذه الدفعة تضمّ 250 ألف بيضة وقع توريدها بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية و وقف تضخم الأسعار.



