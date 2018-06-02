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تعرف على البرنامج التحضيري للمنتخب قبل التوجه لروسيا‎

السبت 02/يونيو/2018 - 02:32 م
تعرف على البرنامج التحضيري للمنتخب قبل التوجه لروسيا‎
أرشيفية
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مروى الجلاصي
 
إثر خوض المنتخب الوطني التونسي لمبارتين وديتين أمام كل من البرتغال و تركيا، قرر الإطار الفني بقيادة المدرب نبيل معلول، العودة إلى تربص تونس ببرمجة 3 حصص تدريبية تنطلق كلها في حدود الساعة الرابعة والنصف أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء.

و يذكر أنه إثر تحضير المنتخب الذي سينطلق يوم الإثنين 4 جوان 2018 في تونس، ستسافر البعثة  إلى مدينة كرزندار الروسية حيث تلاقي المنتخب الإسباني بآخر مباراة دولية ودية، قبيل الإلتحاق بمقر الإقامة الدائم بمدينة موسكو يوم 11 جوان 2018 .
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