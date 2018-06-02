تعرف على البرنامج التحضيري للمنتخب قبل التوجه لروسيا‎

إثر خوض المنتخب الوطني التونسي لمبارتين وديتين أمام كل من البرتغال و تركيا، قرر الإطار الفني بقيادة المدرب نبيل معلول، العودة إلى تربص تونس ببرمجة 3 حصص تدريبية تنطلق كلها في حدود الساعة الرابعة والنصف أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء.



