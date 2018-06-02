ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"كاف" ينظم دورة رمضانية لأطفال المدارس بالقاهرة

السبت 02/يونيو/2018 - 02:26 م
كاف ينظم دورة رمضانية لأطفال المدارس بالقاهرة
كاف
طباعة
علاء خليف
 

ينظم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" دورة رمضانية خيرية في القاهرة لأطفال المدارس في إطار حملاته ونشاطاته التنموية والخيرية في إفريقيا.

 

وتأتي الدورة الرمضانية هذا العام ضمن حملة الاتحاد الإفريقي التنموية لموسم 2018-2019 تحت شعار "التعليم" وتهدف إلى رفع الوعي بأهميته للقارة السمراء عن طريق توفير تجارب رياضية واجتماعية وثقافية طويلة الأمد من خلال البطولات والأحداث التي ينظمها الاتحاد خلال هذين العامين.

 

دورة الكاف الرمضانية 2018 ستكون منافسة بين أربعة فرق من مدارس دولية في مصر للاعبين تحت 15 عاما من مختلف الجنسيات، والحدث سيكون مدعوما من نجوم أفارقة سابقين ومنظمات مجتمع مدني ووسائل الإعلام.

 

هذه الدورة تأتي للاحتفال بإفريقيا ورفع الوعي وخلق روابط بين الشعوب الإفريقية وزيادة روح المشاركة في الأعمال الخيرية والتنموية في شهر رمضان المبارك.

 

وتقام الدورة يوم الأحد الثالث من يونيو 2018 في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة وسيكون ضيف الشرف هو سفير بطولات الكاف للأندية والنجم المصري حازم إمام.

المزيد عن: دورة رمضانية الكاف اطفال المدارس اخبار الرياضة اليوم اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
النمسا - أساسي
-
x
18:00
-
ألمانيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
18:15
-
نيجيريا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:45
-
الدانمارك - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
البرتغال - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/2/2018 3:00:12 PM