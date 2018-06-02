بعد أداء اليمين.. رئيس اتحاد المستثمرين يطالب "السيسي" بحماية الفئات الكادحة





وأكد خميس أن الشعب قال كلمته وأن المصريين أذهلوا العالم كالعادة وأعطوا ثقتهم لمن صان الأمانة وحافظ علي سلامة الوطن وأمنه واستقراره تلك الثقة التي جاءت تتويجاً لعطاء عظيم وإنجازات كبيرة.





كما هنأ خميس جموع المصريين في الداخل والخارج على اختيارهم قيادة حكيمة ووطنية مخلصة خرجت بمصر لبر الأمان وتحقق معها الاستقرار.





هنأ رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محمد فريد خميس الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري عقب أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لفترة رئاسية جديدة، مثنياً علي البيان الذي ألقاه الرئيس عقب حلف اليمين والذي خرج من القلب فلامس القلوب وعبر بصدق عن شجاعة قائد ووطنية زعيم يحب هذا الوطن ويعشق كل ذرة من ترابه.وأكد أن أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، صناع ومستثمري مصر يقفون خلف الرئيس داعمين ومساندين بالعمل والإنجاز لا بالعاطفة وحدها حتي يتحقق لمصرنا الغالية ما تصبو إليه من تقدم ورقي وازدهار، وأنهم مستمرون في العطاء وضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج والارتفاع بمعدلات التصدير وخلق فرص عمل جديدة داعياً كذلك إليّ مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتشجيع الصناعة الوطنية وتوفير المزيد من إجراءات الحماية للطبقات الكادحة.