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"البحوث الإسلامية": أجبنا على 5500 فتوى إلكترونية خلال الأسبوع الثاني من رمضان

السبت 02/يونيو/2018 - 02:28 م
البحوث الإسلامية: أجبنا على 5500 فتوى إلكترونية خلال الأسبوع الثاني من رمضان
مجمع البحوث الإسلامية - أرشيفية
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محمود الجلاد
 
كشف مجمع البحوث الإسلامية، عن استقبال الموقع الإلكتروني الرسمي للمجمع نحو 5500 فتوى خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، حيث تمت الإجابة عليها جميعًا من خلال أعضاء اللجنة الرئيسة للفتوى بالجامع الأزهر.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن فتاوى الصيام كانت من أبرز الفتاوى الواردة إلى موقع المجمع خلال هذه الفترة، حيث بلغ عددها 4000 فتوى، بالإضافة إلى 1500 فتوى مابين فتاوى متعلقة بالمعاملات و الأحوال الشخصية.

وأضاف أن الإجابة على الفتاوى الإلكترونية تتم بشكل فوري لتلبية احتياجات الناس المعرفية والتسهيل عليهم ورفع الحرج عنهم.

وأكد أن خدمة  الفتاوى الإلكترونية تأتي إلى جانب الخدمات التي تقدمها لجان الفتوى الرئيسة والفرعية في مختلف محافظات ومدن الجمهورية، حيث لا تتدخر اللجان جهدا في خدمة المستفتين، لأجل حماية المجتمع من الفتاوى المضللة التي تخالف التعاليم السمحة للإسلام.
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