كل ما تريد معرفته عن هاتف Nokia 8 Sirocco

كنت قد أعلنت شركة HMD المالكة لعلامة نوكيا عن هاتف Nokia 8 Sirocco في وقت سابق، فهو يأتي بالعديد من المواصفات والمميزات.





يأتي بخلفية زجاجية وحواف حادة وشاشة منحنية الأطراف، كما تأتي حواف الهاتف بأزرار رفع وخفض الصوت وزر فتح القفل بدون بروز متماشية مع حدة الأطراف.





الزجاج المستخدم في الهاتف هو Gorilla Glass 5 والمعروف عن الزجاج انه قابل للكسر بسبب أي سقوط حتى لو كانت المعايير عالية.





يحتوي الهاتف على منفذ USB-C للشحن وسماعات بالأسفل وتم الاستغناء عن منفذ الصوت.





يأتي الهاتف بشاشة منحنية الأطراف بقياس ٥.٥ انش من نوع pOLED بدقة QHD وهي رائعة من ناحية السطوع والدقة ولم أواجه مشكلة معها من هذه الناحية، لكن الأطراف المنحنية اعتبرها مشكلة خصوصا اثناء التصفح بسبب تدخل كف اليد باللمس وهذه المشكلة كانت موجودة بهاتف شركة سامسونج اس ٦ ايدج وتم تخفيف انحناء الشاشة في النسخ الأخرى.





الهاتف يعتبر من الفئة العليا ويعمل أيضا بمعالج مخصص لهواتف الفئة العليا لكن بنسخة ٢٠١٧ مع أن الهاتف تم اطلاقة في عام ٢٠١٨، فالهاتف يأتي بمعالج Snapdragon 835 وبذاكرة عشوائية ٦ جيجابايت وبذاكرة داخلية ١٢٨ جيجابايت، لم أواجه مشاكل بسرعة الهاتف أو أثناء فتح التطبيقات أو حتى تجربة بعض الألعاب فالهاتف يقدم أداء رائع.





بطارية الهاتف غير قابلة للنزع تأتي بسعة ٣٢٦٠ ميلي أمبير تدعم الشحن اللاسلكي ومن خلال تجربتي للهاتف باستخدام متوسط إلى عالي استطاعت الصمود يوم عمل كامل بدون أي مشاكل كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع.





أما من ناحية الصوت وهي أحد المميزات في هذا الهاتف، صحيح أن الهاتف بمكبر صوت وحيد بالأسفل لكنه لا يزال يقدم تجربة جدا رائعة , كما يأتي الهاتف بتقنية OZO للصوت بثلاث لاقطات صوت لتسجيل صوت محيطي ٣٦٠ درجة أثناء تصوير الفيديو.





وتم تطوير كاميرا الهاتف بالتعاون مع شركة ZEISS وهو ليس التعاون الأول بين الشركتين فقد قدمت الشركة الكثير من الهواتف بالتعاون مع ZEISS في السابق قبل استحواذ شركة HMD على قطاع Nokia للهواتف ولا زالت هذه الشراكة مستمرة.





ويأتي الهاتف بكامرتين خلفية بدقة ١٢و ١٣ ميجابكسل واحده للتصوير الأحادي أبيض وأسود والأخرى للتصوير الملون بحيث يتم دمج الصورة للحصول على أفضل نتيجة ، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة ٥ ميجابكسل.





تطبيق الكاميرا يوفر عدة مميزات منها وضعية التصوير المزدوج التي تمكنك من التصوير باستخدام الكاميرا الأمامية والخلفية وأخذ صورة أطلقت عليها الشركة تصوير بوثي على غرار تصوير سلفي وكذلك ميزة التصوير الاحترافي



