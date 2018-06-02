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"الأرصاد" تحذِّر سكان عسير من حالة الـ"5 ساعات"

السبت 02/يونيو/2018 - 02:27 م
الأرصاد تحذِّر سكان عسير من حالة الـ5 ساعات
أرشيفية
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الفجر السعودي
 

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تحذيرًا عاجلًا لسكان منطقة عسير من هطول أمطار رعدية، متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية. 

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن الحالة المذكورة تشمل ظهران الجنوب والربوعة والحبلة وسراة عبيدة والأجزاء المجاورة لها بالمنطقة، ابتداء من الساعة 1:45 ظهرًا حتى 7 مساء.

وكانت الهيئة قد نبهت، في تقريرها اليومي لحالة الطقس، إلى أن حالة الطقس المتوقعة، غدًا السبت، تؤشر على أجواء حارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى نشاط بالرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، والجوف، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، خاصةً الأجزاء الجنوبية منها (الليث - القنفذة). 

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