توريد 521 ألف و 068 طن و907 كيلو قمح لشون وصوامع الشرقية





أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، إنتظام سير عملية توريد الأقماح للصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة، مشيراً إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية المورده لموسم 2018 حتى اليوم بلغت 521 ألف و068 طن و907 كيلو قمح، منوهًا إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 241طن و087كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة، لافتاً إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 381 ألف و846 فدان.





وأضاف المحافظ، أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحية وسليمة، موضحًا أن إجمالي عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لاستقبال القمح لهذا العام 49 صومعة و شونة مطورة حكومية وقطاع خاص بطاقة إستيعابية 565 ألف و071 طن تكفي للإحتياجات المحافظة من القمح.





وأشار محافظ الشرقية، أنه تم تحديد عدد 23 نقاط للتجميع بمراكز (الزقازيق (3) - بلبيس – أولاد صقر (2) – منيا القمح - الحسينية – القرين – أبو كبير (7) – ههيا (2) - العاشر من رمضان – ديرب نجم (2) - فاقوس- مشتول السوق) بسعة تخزينية 327 ألف و477 طن.





وناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة و المخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث مشاكل، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في كميات القمح الموردة بعد عمليات الحصاد بمختلف قرى ومراكز المحافظة.