نصائح غذائية لصحة أفضل في شهر رمضان

للحفاظ على نمط حياة صحي خلال شهر رمضان المبارك؛ خاصة مع قدومه هذه السنة في الصيف والحاجة الملحة للعناية بالصحة في الأجواء الحارة لتجنب الجفاف ومضاعفاته، نقدم لكي مجموعة من النصائح:-



طبخ أطباق خفيفة:

يمكنك اتباع نمط حياة أفضل وأكثر عافية باستخدام طرق طهي صحية لاسيما الشوي والسلق والطهي على نار هادئة بواسطة البخار والتحميص، واضافة المزيد من النكهات للاطباق باستخدام الخضروات المتنوعة والاعشاب مثل اكليل الجبل والزعتر والريحان والتوابل كالهيل والكركم والقرفة.



المزيد من الخيارات الصحية الى الغذاء اليومي:

ضرورة تناول كميات مناسبة من الفواكه والخضروات الطازجة لتزويد الجسم بجميع الفيتامينات والمعادن الضرورية خلال الشهر الكريم. ويمكن القيام بذلك بسهولة عن طريق إضافة مجموعة متنوعة من الخضروات إلى وجبة الإفطار، مثل البروكلي والسبانخ والبازلاء والفاصوليا الخضراء ليس فقط في الطبق الرئيسي ولكن أيضًا كجزء من الحساء والسلطة.



الحفاظ على ترطيب الجسم:

يجد عدم نسيان شرب الكثير من الماء في الفترة من بعد الافطار حتى السحور كل يوم، وشرب ما لا يقل عن 8 أكواب موزعة على كميات صغيرة منعا للشعور بالانتفاخ.



كما يفضل تجنب الاطعمة الحارة أو المالحة، ولمزيد من الترطيب يمكن تناول المزيد من الفواكه والخضروات لاسيما البطيخ والخوخ والخيار والفلفل.



التحضير المسبق:

ضرورة الحفاظ على بساطة الاشياء والقيام بتحضير عدد من الوصفات اليومية السريعة والسهلة والمفضلة للعائلة. اختاري المكونات التي يمكنك استخدامها لأكثر من وجبة واحدة ولا تنسي مشاركة أطفالك في عملية الطهي عبر تمكينهم من تحضير السلطة أو تجهيز المائدة أو غيرها من المهام البسيطة، فقد أثبتت الأبحاث أن السماح للأطفال بالمشاركة في إعداد الطعام يشجعهم على إكمال وجباتهم.



الحفاظ على النشاط:

ممارسة القليل من النشاط البدني عبر الذهاب في نزهة على الأقدام كل يوم لمدة ساعتين على الأقل بعد تناول وجبة الإفطار، مما يتيح وقتًا كافيًا لهضم الطعام وعدم زيادة الوزن خلال الشهر الفضيل

