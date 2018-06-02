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الأرصاد تُعلن حالة طقس غدًا الأحد 3/6/2018 في الشرقية

السبت 02/يونيو/2018 - 02:26 م
الأرصاد تُعلن حالة طقس غدًا الأحد 3/6/2018 في الشرقية
الأرصاد
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إسلام علي وسمر السيد
 
تشهد محافظة الشرقية، غدًا الأحد، طقس حار على كافة الأنحاء، وارتفاعًا في درجة حرارة الهواء.

ويسود طقس حار نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، حيث تصل درجات الحرارة 21 الصغرى و34 الكبرى.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقس مائل لدفء على أغلب الأنحاء نهارًا، دافيء في أول الليل وآخره.

وتستمر الموجه الحارة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
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