موجوروزا تتأهل لثمن نهائي رولان جاروس

تأهلت الإسبانية جاربيني موجوروزا، المصنفة الثالثة عالميا بين لاعبات التنس المحترفات، إلى ثمن نهائي بطولة رولان جاروس الكبرى بعد تغلبها على الأسترالية سامانثا ستوسور.

واحتاجت موجوروزا المرشحة الثالثة للقب إلى 62 دقيقة فقط لتهزم ستوسور المصنفة الـ90 عالميا بنتيجة 6-0 و6-2.

وتواجه موجوروزا في ثمن النهائي الأوكرانية ليسيا تسورينكو المصنفة الـ39 عالميا والتي فازت على السلوفاكية ماجدالينا ريباريكوفا المصنفة الـ18 عالميا بنتيجة 6-2 و6-4.

وعن ستوسور قالت موجوروزا عقب التغلب عليها "إنها بطلة كبيرة وبلغت نهائي هذه البطولة وفازت بأمريكا المفتوحة، لذا كان علي أن أقدم أفضل أداء لي وأبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز".