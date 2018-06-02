ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

موجوروزا تتأهل لثمن نهائي رولان جاروس

السبت 02/يونيو/2018 - 02:23 م
موجوروزا تتأهل لثمن نهائي رولان جاروس
موجوروزا
طباعة
وكالات
 
تأهلت الإسبانية جاربيني موجوروزا، المصنفة الثالثة عالميا بين لاعبات التنس المحترفات، إلى ثمن نهائي بطولة رولان جاروس الكبرى بعد تغلبها على الأسترالية سامانثا ستوسور.

واحتاجت موجوروزا المرشحة الثالثة للقب إلى 62 دقيقة فقط لتهزم ستوسور المصنفة الـ90 عالميا بنتيجة 6-0 و6-2.

وتواجه موجوروزا في ثمن النهائي الأوكرانية ليسيا تسورينكو المصنفة الـ39 عالميا والتي فازت على السلوفاكية ماجدالينا ريباريكوفا المصنفة الـ18 عالميا بنتيجة 6-2 و6-4.

وعن ستوسور قالت موجوروزا عقب التغلب عليها "إنها بطلة كبيرة وبلغت نهائي هذه البطولة وفازت بأمريكا المفتوحة، لذا كان علي أن أقدم أفضل أداء لي وأبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز".
المزيد عن: موجوروزا رولان جاروس تنس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
النمسا - أساسي
-
x
18:00
-
ألمانيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
18:15
-
نيجيريا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:45
-
الدانمارك - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
البرتغال - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/2/2018 3:00:12 PM