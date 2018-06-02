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حالة طقس اليوم السبت 2-6-2018 في الشرقية

السبت 02/يونيو/2018 - 02:25 م
حالة طقس اليوم السبت 2-6-2018 في الشرقية
طقس - ارشيفية
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إسلام علي وسمر السيد
 
تشهد محافظة الشرقية، اليوم السبت، طقس حار على كافة الأنحاء، وارتفاعًا في درجة الحرارة.

ويسود طقس حار نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، حيث تصل درجات الحرارة لـ21 للصغرى و33 للكبرى.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس مائل لدفء على أغلب الأنحاء نهارًا، دافيء في أول الليل وآخره.

وتستمر الموجه الحارة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
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