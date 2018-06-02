أنجلينا جولى تستعد لبطولة فيلم "Come Away"

تستعد النجمة العالمية أنجلينا جولى، لبطولة فيلم الخيال والفانتازيا الجديد "Come Away" بمشاركة النجم العالمى ديفيد أويلو، وإخراج بريندا شابمان بحسب ما ذكره موقع collider.





والفيلم الجديد سيكون مزيجا بين قصتى فيلمى "Alice in Wonderland" و"Peter Pan"، وتدور قصته حول أخان "أليس" و"بيتر بان" يموت شقيقهما الأكبر فى حادث ويحاول كل منهما فى إنقاذ والديهما، فى رحلة مليئة بالمغامرات والإثارة ويكون عليهما بالنهاية الاختيار بين الخيال أو الواقع.