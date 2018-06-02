هيكتور كوبر نادما: لا يمكن تعويض محمد صلاح
السبت 02/يونيو/2018 - 02:23 م
الفجر الرياضي
اعترف الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر أنه لا يمكن تعويض غياب محمد صلاح بعد التعادل السلبي مع كولومبيا استعدادًا لكأس العالم 2018.
وقال هيكتور كوبر صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية: "ليس من السهل تعويض محمد صلاح في منتخب مصر رغم أننا نملك لاعبين مميزين".
وأضاف كوبر: "محمد صلاح أحد أهم أسلحة الفراعنة وحاولنا التأقلم على هذا الأمر ولكن غياب صلاح أثر علينا بالسلب، ولأسباب دينية ولصيام اللاعبين هم لا يأكلون ولا يشربون وأنا أشعر بهذا الأمر".