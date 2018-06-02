محافظ كفر الشيخ يهنئ السيسي ببدء الفترة الرئاسية الثانية

قدم اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، عقب أدائه اليمين الدستورية لبدء فترة رئاسية ثانية، استمرارًا للجهود التي بدأها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وإعلاء دولة القانون والدستور.



وبعث محافظ كفر الشيخ، برقية تهنئة للرئيس جاء فيها "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يشرفني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء وأجهزة المحافظة، بأجمل التهاني القلبية مقرونة بعظيم الحب والتقدير لفخامتكم بمناسبة حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية، وثقة الشعب المصري العظيم الذى خرج بالملايين في ملحمة حقيقية لحب الوطن، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، جاءت من حرص المصريين على إنجاح التجربة الديمقراطية".



أضافت برقية التهنئة "نزول المصريين فى الانتخابات جاء لأستكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التي أطلقتموها فخامتكم في فترة وجيزة، وأن هذا الفوز الكبير بثقة الشعب المصري العظيم أتى نتيجة للجهود المتميزة لفخامتكم في المجال التنموي ومكافحة الإرهاب، وسلسلة النجاحات التي تحققت خلال الأربع سنوات الماضية".



وتابعت البرقية "أننا إذ ننتهز هذه المناسبة السعيدة سائلين المولى عز وجل أن يوفق رئيس الجمهورية في فترة رئاسته الثانية استكمالًا لمسيرة الانجازات وترسيخ دعائم الدولة المصرية على الصعيدين الدولي والإقليمي، وأن يديم على مصر الحبيبة نعمة الأمن والسلام والرخاء، وأن يحفظها وشعبها من كل مكروه وسوء؛ حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه خير مصر وشعبها العظيم".



وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اليمين الدستورية إيذانا ببدء فترة رئاسية ثانية، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في مارس الماضي بنسبة 97.08%، وذلك بجلسة خاصة لمجلس النواب، بحضور جميع نواب الشعب، وأعضاء الحكومة، وكبار رجال الدولة.



