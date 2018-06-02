مصطفى الفقي: السيسي ضرب أروع مثل في التعامل مع الأقباط



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "رأى عام"، على فضائية "ten"، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، أن السيسي يضرب أروع الأمثلة في التعامل مع الأقباط، وأنه مؤمن أن زيارة الكنائس لتهنئة الأقباط من تعاليم الدين الإسلامي.



وتابع أن التطرف والتعصب يتراجعان، ونحن أمام مرحلة تحول حقيقية في العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، مشيرًا إلى أن مصر ليست مثل أي بلد، بل هى الأيقونة، ونحن لدينا الكثير الذي يجب أن نفتخر ونتباهى به.



قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسى ومدير مكتبة الإسكندرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرب نموذجا راقيا في الإحساس بأشقائه في الوطن.