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أسعار الحديد اليوم السبت 2/6/2018 في محافظة الشرقية

السبت 02/يونيو/2018 - 02:20 م
أسعار الحديد اليوم السبت 2/6/2018 في محافظة الشرقية
حديد - ارشيفية
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إسلام علي وسمر السيد
 
استقرت أسعار حديد التسليح اليوم السبت، بمحافظة الشرقية، حيث سجل متوسط سعر طن حديد عز 13000 جنيه، وسجل طن حديد بشاي 13000 جنيهًا، وطن حديد الوطنية للصلب "العتال" 12750 جنيهًا.

فيما سجل طن حديد المصريين سعر 13100 جنيهًا، وطن حديد المراكبي سعر 12750 جنيهًا، والجارحي سعر 12950 جنيهًا، وسجل الحديد الصيني والأوكراني والتركي 12750 جنيهًا للطن.
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