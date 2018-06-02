تشكيل أول مجلس لروماتيزم القلب في محافظة الغربية



وأكد اللواء محافظ الغربية على دعمه الكامل للمبادرة وعلى دعمه الدائم للمنظومة الصحية وأنه على استعداد لتلقى أي مقترحات لتقديم أي مساعدة للوقاية والعلاج لهذا المرض.

قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، تشكيل أول مجلس لروماتيزم القلب على مستوى الجمهورية بقرار رقم 944 برئاسته وأمانة الدكتور علاء الغمراوي مدير البرنامج القومي لروماتيزم القلب وعضوية كلًا من وكلاء الوزراة لمديريات الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف والكنيسة والتضامن الإجتماعى والتأمين الصحي والمجلس القومي للمرأة والدكتور مجدي الحفناوي نقيب أطباء الغربية والدكتورة أماني زهانة عضو المجلس الاستشاري للمحافظة ومملثى الإعلام ويناط بهذا المجلس إعداد قوافل لتوعية المواطنين بمرض روماتيزم القلب والتشخيص المبكر والعلاج.وتعد الغربية المحافظة الأولى التى تبنت برنامج روماتيزم القلب منذ عام 2003 وتم إنشاء أول مركز لروماتيزم القلب في المحلة الكبرى عام 2016.