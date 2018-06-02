ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

النظام السوري يطالب الولايات المتحدة بسحب قواتها من منطقة التنف

السبت 02/يونيو/2018 - 12:57 م
النظام السوري يطالب الولايات المتحدة بسحب قواتها من منطقة التنف
طباعة
أسماء العزب
 
طالب النظام السوري، اليوم السبت، الولايات المتحدة بسحب قواتها من منطقة التنف جنوبي سوريا، في منطقة البادية السورية على الحدود الأردنية، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وقال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، خلال مؤتمر صحفي له: "لا تصدقوا أي تصريحات حول الجنوب السوري ما لم تنسحب القوات الأمريكية من التنف".
المزيد عن: يطالب وليد المعلم منطقة التنف سحب قواتها الولايات المتحدة النظام السوري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
النمسا - أساسي
-
x
18:00
-
ألمانيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
18:15
-
نيجيريا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:45
-
الدانمارك - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
البرتغال - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/2/2018 1:10:01 PM