النظام السوري يطالب الولايات المتحدة بسحب قواتها من منطقة التنف

طالب النظام السوري، اليوم السبت، الولايات المتحدة بسحب قواتها من منطقة التنف جنوبي سوريا، في منطقة البادية السورية على الحدود الأردنية، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".



وقال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، خلال مؤتمر صحفي له: "لا تصدقوا أي تصريحات حول الجنوب السوري ما لم تنسحب القوات الأمريكية من التنف".