ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تجديد حبس عاطل سرق فيلا بالتجمع الخامس وتسبب في مقتل مسنة

السبت 02/يونيو/2018 - 12:45 م
تجديد حبس عاطل سرق فيلا بالتجمع الخامس وتسبب في مقتل مسنة
طباعة
إسلام الداوي
 
أمر محمد سلامة رئيس نيابة القاهرة الجديدة بتجديد حبس شخص15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة فيلا بالتجمع الخامس.

ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس من المدعو "رءوف ش ع" 58 يفيد بأنه حال تواجد والدته "أليس ع ر " 85 سنة ربة منزل داخل الفيلا شاهدت شخصا يحاول دخول الفيلا فقاومته فاحدث بها إصابات واوقعها أرضا وقام بسرقة هاتفين محمول وجهازين لاب توب وتوفت السيدة فور وصولها للمستشفى.

تم تشكيل فريق بحث للكشف عن ملابسات الواقعة ومعرفة المجرم وتبين أنه "رجب ح ص" مقيم بمركز الصف بمحافظة الجيزة وبسؤاله اعترف بحيازته للمضبوطات وأنه أراد دخول الفيلا بهدف السرقة.

تحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بما سبق.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
النمسا - أساسي
-
x
18:00
-
ألمانيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
18:15
-
نيجيريا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:45
-
الدانمارك - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
البرتغال - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/2/2018 1:20:01 PM