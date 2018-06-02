ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

صلاح حسن: طرحنا 9 إعلانات بمشروع الإسكان الاجتماعي وتقدم 800 ألف مواطن للحجز

السبت 02/يونيو/2018 - 12:55 م
صلاح حسن: طرحنا 9 إعلانات بمشروع الإسكان الاجتماعي وتقدم 800 ألف مواطن للحجز
المهندس صلاح حسن
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، إن قطاع الإسكان شهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يعد مشروع الإسكان الاجتماعي هو الثالث على مستوى العالم من حيث الضخامة.

وأشار خلال اتصال هاتفي بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنه تم طرح 9 إعلانات تتعلق بالمشروع حتى الآن، وتقدم للحجز بها 800 ألف مواطن، لافتا إلى أن وزارة الإسكان تعمل على خدمة كل شرائح المجتمع المصري.

ولفت إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي خدم الشباب بشكل أكبر، حيث يشترط أن يبدأ سن المتقدم من 21 عام، مضيفًا أنه أصبح هناك تدخل جاد من الدولة لحل مشكلة الإسكان.
المزيد عن: مشروع الإسكان الاجتماعي الإسكان الاجتماعي الإسكان
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
النمسا - أساسي
-
x
18:00
-
ألمانيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
18:15
-
نيجيريا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:45
-
الدانمارك - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
البرتغال - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/2/2018 1:20:06 PM