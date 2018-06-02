صلاح حسن: طرحنا 9 إعلانات بمشروع الإسكان الاجتماعي وتقدم 800 ألف مواطن للحجز



وأشار خلال اتصال هاتفي بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنه تم طرح 9 إعلانات تتعلق بالمشروع حتى الآن، وتقدم للحجز بها 800 ألف مواطن، لافتا إلى أن وزارة الإسكان تعمل على خدمة كل شرائح المجتمع المصري.



ولفت إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي خدم الشباب بشكل أكبر، حيث يشترط أن يبدأ سن المتقدم من 21 عام، مضيفًا أنه أصبح هناك تدخل جاد من الدولة لحل مشكلة الإسكان.



قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، إن قطاع الإسكان شهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يعد مشروع الإسكان الاجتماعي هو الثالث على مستوى العالم من حيث الضخامة.