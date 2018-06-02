سعر الريال السعودى الآن في البنك المركزي المصري
السبت 02/يونيو/2018 - 12:45 م
استقر سعر صرف الريال السعودى، في البنك المركزي المصري، خلال تعاملات البنوك اليوم السبت 2-6-2018، مسجلاً 4.75 جنيها للشراء، و4.79 جنيها للبيع.
ويشهد الريال السعودى حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الراهنة بسبب اقتراب موسم الحج والعمرة، حيث تسهد العملة السعودية اقبال كبير من المواطنين خلال هذه الفترة.
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