سعر الريال السعودى اليوم السبت 2-6-2018 في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر صرف الريال السعودى، في مصرف أبو ظبي الأسلامي ، خلال تعاملات البنوك اليوم السبت 2-6-2018، مسجلاً 4.74 جنيها للشراء، و4.79 جنيها للبيع.





ويشهد الريال السعودى حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الراهنة بسبب اقتراب موسم الحج والعمرة، حيث تسهد العملة السعودية اقبال كبير من المواطنين خلال هذه الفترة.

