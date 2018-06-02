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عاجل.. مجلس الوزراء الإثيوبي يوافق على رفع حالة الطوارئ

السبت 02/يونيو/2018 - 12:50 م
عاجل.. مجلس الوزراء الإثيوبي يوافق على رفع حالة الطوارئ
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أسماء العزب
 
وافق مجلس الوزراء الإثيوبي، اليوم السبت، على رفع حالة الطوارئ، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول التركية".

وجاء ذلك القرار خلال عقد مجلس الوزراء الإثيوبي، اليوم، اجتماعه العادي حيث قام المجلس بتقييم الوضع الأمني للبلاد.

ويذكر أن أعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر في يوم 16 من شهر فبراير لعام 2018، وذلك لحماية الدستور والنظام الدستوري.
المزيد عن: مجلس الوزراء الاثيوبي قرار رفع حالة الطوارئ الطواريء اثيوبيا
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