ماذا قال الإعلام الكويتي عن مراسم تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى

أبرزت وسائل الإعلام الرسمية فى الكويت، مراسم تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى الرسمية لولاية ثانية، بعد تأديته لليمين الدستورية اليوم السبت أمام مجلس النواب.





وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أدى اليوم اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية مدتها 4 سنوات، أمام جلسة خاصة للبرلمان (مجلس النواب)، بحضور أعضاء الحكومة وكبار رجال الدولة، مشيرة الى أن المدفعية أطلقت 21 طلقة بحرم المجلس، ضمن مراسم حلف اليمين.





وأشارت (كونا)، إلى أن جلسة البرلمان الخاصة لأداء اليمين الدستورية، اليوم، تعد الأولى من نوعها فى تاريخ البرلمان الحالى، بعد أن كان الرئيس السيسى، أدى اليمين الأولى أمام (المحكمة الدستورية العليا) فى الثامن من يونيو عام 2014، عقب إعلان فوزه فى الانتخابات الرئاسية الأولى، كما أبرز التليفزيون الرسمى الكويتى مراسم حلف اليمين فى نشراته الإخبارية، حيث عرض أجزاء مصورة منها، بينما قامت الإذاعة الكويتية باستعراض مراسم حلف اليمين فى خبر مطول لها.



