تعليم البحيرة يُعلن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية

أكد "محمد سعد" وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، غدا الأحد، فور اعتماد المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة.



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن سبب تأخر النتيجة هو الحرص على إعطاء كل طالب حقه في التصحيح ومراجعة أوراق الإجابات.



كان قد أدى 85 ألف و191 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحفظة البحيرة، بعدد 18 إدارة تعليمية داخل 534 لجنة على مستوى الإدارات تعليمية.